Yunanistan hükümeti, Batı Trakya’daki Türkiye sınırına iç göçü arttırmak istedi.

Yapılan plana göre; Meriç (Evros) bölgesindeki Kumçiftliği (Orestiada), Sofulu (Sufli) ve Dimetoka (Didimotiho) belediyelerinin kırsal kesimine vatandaşlar yerleştirilecekti.

Amaç ise bu bölgelerdeki nüfusün azalmasını durdurmak ve demografik yapıyı güçlendirmekti.

Hatta hükümet buraya yerleşecek vatandaşlarına 10 bin Euro para yardımında bulunacağını da açıkladı. Ancak bu fikir halk tarafından ilgi görmedi.

Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın başlangıçta bir miktar ilgi çektiğini ancak bu ilginin zamanla azaldığını ifade etti.

TEŞVİK YETERLİ DEĞİL

Çoğu başvuranın bölge kökenli aileler olduğunu ve geri dönme olasılıklarını değerlendirdiklerini belirten Papadopulos, “Bu sihirli bir çözüm değil, önemli kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gereken tamamlayıcı bir araçtır” dedi.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer görüşleri dile getirdi: “Eğer iş yoksa, kimse 10 bin Euro için gelmez. Yatırım, vergi teşvikleri ve istihdamın güçlendirilmesini içeren bir destek planını şart.”