Ege’deki adaları imara açan, askeri birlik yerleştirip silahlandıran Yunanistan’dan Akdeniz’de kritik bir hamle geldi. Atina yönetimi, Akdeniz’deki her kayalığa askeri birlik yerleştirmeye başladı.

LOJMAN İNŞA ETTİLER

Antalya’nın Kaş ilçesine 1800 metre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) adası yakınlarındaki Ro (Karaada) kayalıkları iki yıl önce imara açıldı. İlk olarak kayalıklara feribot iskelesi yaptı. Yunanistan, Lozan Anlaşması’na göre silahlandırılması ve imara açılması mümkün olmayan adalar sınıfındaki kayalığa 18 Temmuz 2024 tarihinde deniz seferlerinin başlamasını da törenle kutladı.

DÜN AÇILIŞ YAPTILAR

Adayı “turizme açan” Atina yönetimi, kayalığa gemilerle turist kaőlesi taşıdı. Yunanistan, iki yıl sonra da kayalığa askeri birlik yerleştirdi. Askerlerin barınması için lojman yaptı. Yunanistan Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı General Dimitrios Choupis, Tsouvelekakis ailesinin bağışıyla inşa edilen Karaada’daki iki yeni lojmanın açılışını geçen cumartesi günü yaptı. Törene siyasi ve askeri liderlerin yanı sıra yerel yönetim temsilcileri de katıldı. Adadaki askeri birlikte kaç personelin görev yapacağı ise açıklanmadı.

Savunma anlaşmasına tepki: Atina’ya darbe

Yunan muhalefet partileri, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması’ın “Atina için ağır bir jeopolitik darbe” olarak nitelendirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e sert eleştiriler yöneltti. Atina yönetiminin “Türkiye uluslararası alanda izole edildi” söyleminin çöktüğünü belirten muhalefet, “Miçotakis yönetimi açıkta kaldı” diyerek Suudi Arabistan’a konuşlandırılan “Patriot hava savunma sistemlerinin derhal geri çekilmesini” talep etti.