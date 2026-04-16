Yunanistan’ın mutfak üzerinden yürüttüğü “sahiplenme” tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce baklavayı “Baklavaki” adıyla sunarak tepki çeken, kahve ve yaprak sarmayı da kendi kültürüne katmayan çalışan Yunan tarafı, şimdi de gözünü Türk mutfağının köklü lezzetlerinden kelle paça çorbasına dikti.

Selanik’te yalnızca “patsa” çorbası üzerine hizmet veren bir restoranın sahibi Dimitris Tsarouhas, bu çorbanın Yunanistan’a ait geleneksel bir yemek olarak UNESCO’ya tescillenmesi için girişim başlattı. Tsarouhas, yerel bir kültür kuruluşu ve yazar Lena Oflidis ile birlikte kapsamlı bir dosya hazırladıklarını açıkladı.

ÇORBANIN HOMEROS DÖNEMİNE UZANDIĞINI SÖYLÜYORLAR

İddialar bununla da sınırlı değil. Çorbanın kökeninin Antik Çağ’a, hatta Homeros dönemine kadar uzandığı öne sürülüyor.

Öte yandan Tsarouhas, çorbanın sadece geleneksel değil aynı zamanda sağlıklı olduğunu savunarak yüksek kolajen içeriğine dikkat çekti. Selanik’teki restoranında günün her saatinde yoğunluk yaşandığını belirten işletmeci, özellikle sabah saatlerinde çorbanın “gece ağır yemeklerden sonra toparlayıcı” etkisi nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.