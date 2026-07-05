Yunanistan, Ege’deki adaları silahlandırmaya devam ederken, şimdi de Türkiye’nin İHA/SİHA ve kamikaze drone üstünlüğüne karşı adaları adeta birer “yeraltı sığınağı” haline getirmek için harekete geçti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Atina yönetimi, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir askeri kriz senaryosuna hazırlık olarak Ege adalarında geniş kapsamlı bir tahkimat çalışması başlattı. Yunan askeri kurmayları, Türk insansız hava aracı filosunu ” adalardaki bir numaralı tehdit” olarak tanımlarken, bu tehdide karşı yeni bir savunma stratejisi geliştirdi.

‘AŞİL’İN KALKANI’

‘Aşil’in Kalkanı’ planın merkezinde, Ege’nin en büyük adalarındaki askeri altyapının radikal bir şekilde değiştirilmesi yer alıyor. Yunan kurmayların stratejisi şu kritik başlıkları içeriyor:

‘OTONOM ADALAR’

Önemli askeri projeler, komuta merkezleri ve silah sistemleri, Türk drone’ları tarafından tespit edilmesini önlemek ve yüksek koruma sağlamak amacıyla derin yer altı sığınaklarına taşınıyor veya buralarda tahkim ediliyor.

“Otonom adalar” doktrini çerçevesinde Yunan Silahlı Kuvvetleri, sınır hatlarındaki savunmayı güçlendiriyor. Kritik silah sistemleri, radar istasyonları ve komuta merkezleri, adaların doğal kayalık oluşumlarından yararlanılarak hem yapay hem de doğal kamufle yöntemleriyle yer altına inşa ediliyor.

Ege sahillerine uzanan dağlarda askeri şantiye alanları böyle görüntülendi.

Dron birlikleri kuruluyorlar

Yunanistan, adaları Türk İHA’larına karşı korumak için yerli ve yabancı sistemleri de devreye sokuyor. Adalar, düşman insansız hava araçlarını kritik altyapılara yaklaşmadan tespit etmek, sinyalini kesmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla taşınabilir ve sabit sistemlerle (örneğin “KENTAVROS” anti-drone sistemi) donatılıyor. Haberde, bir Yunan silah üreticisinin ayda 1.000 adet silah üretebileceğine dair beyanlarına da atıfta bulunularak, bugüne kadar ihmal edilen Yunan piyade sınıfının, kamikaze dronlar, gelişmiş iletişim sistemleri ve zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile donatılarak tamamen modernize edileceği aktarılıyor.