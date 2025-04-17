Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile ilgili Portekiz'den bir transfer iddiası geldi. Correio da Manha'da yer alan habere göre, Benfica, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Söz konusu haberde Benfica'nın, Yunus'un Galatasaray ile sözleşmesinde yer alan 11 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitirmek istediği ancak sarı-kırmızılıların milli yıldıza önerdiği yeni sözleşme nedeniyle bu miktarın geçersiz kalacağı ifade edildi.

24 yaşındaki futbolcuya 100 milyon TL'lik yeni sözleşme öneren Galatasaray, imza için ön anlaşmayı sağlamıştı. Yeni sözleşmede serbest kalma bedeli de devre dışı kalacak. Habere göre Benfica yaz transfer döneminde fiyat sormak için Galatasaray'ın kapısını çalacak.