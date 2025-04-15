Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalıyor. Bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılılarda 12 gol ve 9 asistle önemli bir başarıya imza atan 24 yaşındaki futbolcu, “Cimbom’la yola devam” dedi.

Yönetim, senelik mevcut maaşı 18 milyon TL olan Yunus Akgün’e yıllık 100 milyon TL teklif etti. Genç yıldız da bu teklifi kabul etti. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması beklenirken yeni mukavelenin 4 senelik olacağı öğrenildi.

AMELİYAT OLACAK

Bu arada Yunus’un 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi de yeni sözleşmeden kaldırılacak. Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde yer alan milli futbolcu, kariyerini sarı-kırmızılılarda sürdürecek. Ağrıları olmasına rağmen fedakârca sahadaki mücadelesini gösteren Yunus Akgün, sezon sonunda ameliyat olacak.

Başarılı futbolcu, gelecek sezon da ilk 11’in vazgeçilmez isimleri arasında yer almaya devam etmek istiyor.