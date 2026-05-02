Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Yunus Akgün'ün attığı gol damga vurdu. Maçın 9. dakikasında milli futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi. Yunus Akgün'ün kaleye vuruşunda tüm çabasına rağmen topu kurtaramayan Okan Kocuk, bu gol sonrası başta Samsunspor olmak üzere birçok rakip takım taraftarlar tarafından büyük tepki gördü. Deneyimli eldivenin pozisyon esnasındaki hatalı duruşuna dikkat çekildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.