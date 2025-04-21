Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. karşılaşmasına çıkacak.
2018’DE İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan Yunus, sarı-kırmızılı takımın çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 Ağustos 2018'de Akhisarspor'la oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasıyla ilk profesyonel maçına çıktı.
Yunus Akgün, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.
Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray kariyeri boyunca 68 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 Şampiyonlar Ligi ve 9 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 18 gol attı.