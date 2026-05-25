Galatasaray'ın yıldızlarından Yunus Akgün için Avrupalı ekiplerin ilgisi sürüyor. Portekiz temsilcisi Benfica'nın, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklif sunduğu iddia edildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Benfica, 25 yaşındaki oyuncu için 17 milyon Euro'luk teklif yaptı. Söz konusu teklifin içinde 2 milyon Euro'da ekstra bonus yer alıyor. Toplam 19 milyon Euro'ya denk gelen teklif için Galatasaray'ın da yanıtı belli oldu.

Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam eden Yunus Akgün'ü satmaya sıcak bakmadığını ve teklifi yeterli bulmadığını Portekiz ekibine iletti.

Yunus Akgün, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 42 resmi maçta 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.