Galatasaray, tam 7 aydır görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün iç transferinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek isteyen Aslan, alt yapıdan yetişen yıldız oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'da daha önce Türk Lirası olarak maaş alan ve menajeri aracılığı ile sözleşmesini Euro olarak düzenlemek isteyen Yunus Akgün'ün isteği yerine geldi.

Ocak ayından bu yana yürütülen görüşmeler neticesinde Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

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Milli oyuncunun 17.2 milyon TL olan yıllık ücreti 118 milyon TL'ye yükseltildi. Sözleşmesini uzatan Yunus Akgün'ün yeni mukavelesinde; '11 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de kaldırıldı.

Yunus'un Euro bazında maaşı yaklaşık 2.5 milyon olacak. Dövizde olağan dışı bir artış olursa, bu konuda Yunus’a destek sağlanacak.

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.