Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar iç transferdeki ilk hamlesini Yunus Akgün ile yaptı. Galatasaray, genç futbolcusuyla 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yıllık 2.3 milyon Euro kazanması beklenen Yunus’un kısa süre içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, yıllık 300 bin euro kazanıyor. Bu sezon 44 maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 14 asistlik performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu.