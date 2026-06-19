2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün, takımın kadro kalitesinin çok iyi olduğunu ve kazanacak güçte olduklarını vurguladı.

Avaya Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, Avustralya maçında kendilerine inananları hayal kırıklığına uğrattıklarını dile getirdi.

Yaşanan yenilginin beklemedikleri bir sonuç olduğunu vurgulayan Yunus Akgün, şunları söyledi: "Üzüldük, kendi eleştirilerimizi yaptık. Dersimize çalıştık ve yarın final maçına çıkacağız, zor bir maç olacak. Paraguay da kazanmak için sahada olacak. Bizim kadromuz ve kalitemiz çok iyi, kazanacak güçteyiz. Beklentilerin farkındayız, inşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz. İlk maçta Avustralya'nın böyle oynamasını bekliyorduk. İstatistik olarak iyiydik ama topu kaleye sokamadık. Onların tuzağına düşmüş olduk. Golü bulduktan sonra dirençleri daha da arttı. İlk golü biz atsaydık farklı olurdu. Kendi performansıma gelince, hocam ne zaman görev verirse elimden geleni yapıyorum. Yarın bana şans verirse ülkemiz ve takım arkadaşlarım için elimden geleni yapacağım."

DAHA KONTROLLÜ OYNAYACAĞIZ

Paraguay'ın savunma anlamında iyi özelliklere sahip olan fizik gücü yüksek bir takım olduğunu belirten Yunus Akgün, "Avustralya gibi savunma yapacaklardır. Biz de ilk maçtan dersimizi aldık. Daha kontrollü şekilde oynayacağız." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığına dikkati çeken Yunus Akgün, bu sebeple takım olarak sahaya çok hırslı çıktıklarını ancak bu durumun bazen iyi sonuçlar vermediğini ifade etti.

BİZE İYİ BİR DERS OLDU

Kontrollü olmaları gerektiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Bize iyi bir ders oldu. Yarın tabii ki zor bir maç bizi bekliyor ama inşallah kazanıp 3 puan alacağız." diye konuştu.

Galatasaray'da hücum presle öne çıktıklarını aktaran Yunus Akgün, "Ön alanda baskı yapmayı seviyorum. Ama bu da maç maç değişiyor, hocamızın ne istediği önemli. Paraguay, Avustralya gibi çok geriden oyun kuracak mı göreceğiz. Onların oyun sistemine göre yapacaklarımız değişecek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kendilerine ilk günden bu yana özgüven aşıladığını kaydeden Yunus Akgün, şöyle konuştu: "Futbolda kaybetmek de var kazanmak da. Bunu bilmek lazım. Bazen istediklerimizi sahada yapamıyoruz. Hocamız bu durumun özgüvenimizi kırmamasını istiyor. İlk maçta üzüldük ama çok etkilenmedik. Bunlar futbolda var. Biz yarın elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan hediye etmek istiyoruz."