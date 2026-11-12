UEFA Uluslar A Ligi'nde İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybeden A Milli Takım'da Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçlarından galibiyetle ayrılamadıklarını hatırlatan milli futbolcu, takımın oyununa ilişkin olumlu değerlendirmeler yaptı.

Açıklamasına, Malatya'da şehitler olduğu haberini aldıklarını belirterek başlayan Akgün, ülkeye başsağlığı diledi.

"O ANLARDA RAKİBİMİZ CEZALANDIRDI"

Maça golle başlayıp öne geçtiklerini vurgulayan Akgün, "Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu, o anlarda rakibimiz cezalandırdı. Her zaman oyunun içindeydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik." dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la henüz ilk maçlarına çıktıklarına dikkat çeken Akgün, "Bu olumlu havayı hocamızla zaman geçtikçe sahaya yansıtacağız. Kazanamadık, üzgünüz ama bence iyi bir reaksiyon vardı, iyi oynadık. İzmir halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.