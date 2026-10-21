UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Pierre Mauroy Stadı'nda karşılaştı. Temsilcimiz 2. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. Yunus, bu golü 65. saniyede attı.
Bu gol sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılarda önceki rekor Victor Osimhen'e aitti. Nijeryalı golcü, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları sarsmıştı.
Galatasaray'ın 3-1 kazandığı o maçta rekorun sahibi olan Osimhen'i geride bırakan Yunus, Lille karşısındaki golüyle kulüp tarihine adını yazdırdı.