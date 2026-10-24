Galatasaraylı Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesinde beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, üst üste beşinci şampiyonluğu kazanma fırsatına dikkat çekti. Akgün, şampiyonluk hedefinin kendileri için baskı değil sorumluluk olduğunu söyledi.

'BASKI OLUŞTURMUYOR, BU BİR SORUMLULUK'

Galatasaray'ın hedefini anlatan Akgün, şunları söyledi: "Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu bir baskı oluşturmuyor, bu bir sorumluluk. 4 yıl üst üste şampiyonluk... Büyük bir tarih yazıyoruz. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var: 5 yıl üst üste şampiyon olmak."

'HER DERBİ ÖZEL'

İki takımın Avrupa'da oynadığı maçlara da değinen Akgün, taraftar desteğine vurgu yaparak derbiye ilişkin beklentisini şöyle anlattı:

"İki takım da çok üst seviye maçlar oynuyor Avrupa'da. Bu çok değerli ülkemiz adına. Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisinde özellikle taraftarlarımız bizi çok iyi destekliyor. Her derbi özel. İnşallah kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz."