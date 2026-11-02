AKP'li Savcı Sayan'ın Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında yaptığı paylaşımın ardından yeni gelişme yaşandı.
Arıncı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Yunus Arıncı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
SAVCI SAYAN'DAN 'GİTTİ' PAYLAŞIMI
AKP'li Savcı Sayan, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik sorular yöneltmişti.
Kavcıoğlu'na seslenen Sayan, "Size bir son dakika haberi vereyim: Takasbank Genel Müdürü gitti!" ifadelerini kullanmıştı.