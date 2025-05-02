Türkçeyi yaygınlaştırmak için kurulan ve sahte fatura vurgunuyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı ve Enstitüsünde en az 16 milyon dolarlık bir yolsuzluk yapıldığı hesaplandı. Ancak karmaşık muhasebe oyunları nedeniyle toplam kamu zararı net olarak ortaya çıkmadı. Teftiş Kurulu Başkanlığı bu nedenle raporunu tamamlayamadı, iddianame için de son aşama bekleniyor.

Haklarında soruşturma açılan şüphelilerden bazıları zimmete geçirildiği öne sürülen paraları geri ödedi ancak soruşturma ve açılacak kamu davası devam edecek. Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın Başkan yardımcısı olduğu Vakfın yönetim kurulu üyesi Birol Akgün ise Bakü’ye büyükelçi olarak atanmıştı. Göktaş ve Yalçın görevlerinden istifa etmişti.

ETKİN PİŞMANLIK

Olayla ilgili soruşturma sürerken bazı şüphelilerin itiraflarda bulunup etkin pişmanlıktan yararlandıkları öğrenildi. Vakıf Başkanı Şeref Ateş ise yurtdışına kaçmıştı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyet üyeleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu da bulunuyor. Teftiş Kurulu raporu ile, imza yetkisi olan yönetim kurulunun sorumlu olup olmadığı da belirlenecek.

Başkanı kaçtı

Soruşturma devam ederken Başkan Şeref Ateş yurt dışına kaçtı. Bakan Göktaş’ın eşi ve MHP’li Yalçın’ın oğlu görevlerinden istifa etmişti.