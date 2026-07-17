Mahkeme, kararın tutuklulukta bir yıllık azami sürenin dolması nedeniyle yasal zorunluluk kapsamında alındığını belirtti. Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, Prof. Dr. Şeref Ateş hakkında tahliye kararı verildi.
SERBEST BIRAKILDI
Yaklaşık bir yıldır cezaevinde bulunan Ateş, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nde sahte belgelerle yüz milyonlarca liralık yolsuzluk yapıldığı tespitinin ardından Enstitü Başkanı Şeref Ateş görevden alınmıştı.