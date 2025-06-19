Cem YILDIRIM

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzlukla ilgili iddianame henüz tamamlanmadı. Sahte fatura düzenlemeleri ve karmaşık muhasebe işlemleri nedeniyle kamu zararının tam olarak belirlenemediği öğrenildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporunu bitirmek üzere olduğu belirtildi. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre yolsuzluğa konu tüm işlerde istifa eden iki Başkan Yardımcısı; Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın imzası var. Vakfın eski Başkanı Şeref Ateş ise Almanya’ya firar etmişti.

Rahmi Göktaş

Önümüzdeki haftalarda tamamlanacak Teftiş Kurulu Raporu’nda kurumu eski yöneticilerinin karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerin detaylı şekilde yer alacak. Bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezalarında az da olsa indirim olması umuduyla zimmete geçirdikleri paraları geri ödediler.

Abdullah Kutalmış Yalçın

REFERANS OLDU

Cezai indirim bekleyen firmaların referansları ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Firmalara, ayrılan bir yöneticinin referans olduğu anlaşıldı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, enstitüde yolsuzluk patlayınca şu paylaşımı yapmıştı: “Muhterem Cumhurbaşkanımız. Bakanlardan birinin eşiyle durumu duyduklarımıza göre manidar. Eşlerden biri Tayyib Bey hayranı; ama diğer eş Gülenistleri önemli bir bölgenin sorumlusu. Hayırlısı.”