TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Ünlü ismin diziden çıkartılması büyük tepki çekerken Pusat'a destek veren oyuncularda işsiz kaldı. Ünlü tiyatrocu Yunus Günçe ''Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım'' oyuncularının tek tek iptal edildiğini söyledi.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunmuştu. Pusat boykot çağrısı yüzünden dizinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Aybüke Pusat'a destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum, Eray Ertüren ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT projelerinden çıkartıldı.

Boykot çağrıları yüzünden işsiz kalan isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe oldu. Günçe'nin eşi ile birlikte sergilediği 'Karı Koca İşler / Yeni Sürüm' adlı tiyatro oyunları AKP ve MHP'li belediyeler tarafından iptal edildi.



"SAYI DAHA DA ARTACAK GİBİ..."

Toplamda iptal edilen oyun sayısının 59 olduğunu belirten Yunus Günçe, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bugün iptal edilen oyunlarımız: Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ, Kayseri."

"Toplamda 59 oyun oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz."

"Yılmayacağız. Oynayabildiklerimizi oynayacağız. Destek olan, mesaj atan, iyi dileklerini sunan, elinden geleni yapmaya çalışan herkese teşekkür ederiz."