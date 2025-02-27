İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Pamucak sahiline vuran ölü dev yunus ile ilgili soruşturma başlatıldı. EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) yöneticileri bölgede yaptıkları araştırma ve incelemede yunusun 2 metre 12 santimetre uzunluğunda olduğunu ve üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

HEDEF DIŞI TROL AĞLARINA TAKILIP ÖLÜYORLAR

Dernekten yapılan açıklamada “Yaptığımız incelemelerde, 2.12 m boyunda Çizgili bir Yunus (Stenella coeruleoalba) olduğu ve herhangi bir yara ve kesi izlerine rastlanmadığı görüldü. Yunusun üzerindeki ağ izlerinden hedef dışı av olarak trol ağlarına yakalandığını ve su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğünü düşünmekteyiz. Ölen yunusların ölçümünü yaparak, doku örneği alıp TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)’a göndermekteyiz. Küçük Menderes Nehri’nin güney bölgesinde yer alan kıyılarda bugüne kadar 11 adet yunusun öldüğünü ve bunlardan sadece birinin Afalina diğerlerinin Çizgili Yunus olduğunu tespit ettik. Ölen yunuslardan birinin hamile olduğu, diğerlerinin çoğunlukla hedef dışı av oldukları görülmüştür.

BUGÜNE KADAR 58 ÖLÜ YUNUS TESPİT EDİLDİ

Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunusların genellikle trol ağlarına takılarak ve plastik atıklar gibi nedenlerle öldükleri görülmektedir.

Bugüne kadar bölgemizde 34 adet Tırtak, 16 adet Çizgili ve 8 adet Afalina türü olmak üzere 58 Yunus ölümü gerçekleşmiştir.