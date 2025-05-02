Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gün içinde birçok ili sağanak yağış ve doluya karşı uyardı.

Uyarıların ardından Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış ve dolu etkili oldu; hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar nedeniyle araçlar yolda kaldı, sel, su baskınları yaşandı ve tarım alanlarında zararlar meydana geldi.

Malatya

Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan​​​​​​​ su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.

Ekipler, baskınlara karşı çalışma başlattı.

Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.

Kahramanmaraş

Afşin, Nurhak ve Onikişubat ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanak ve dolu yağdı.

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin beyaz bir örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikintiler oluşturdu.

Belediye ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

Gaziantep

Araban ilçesinde de sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu, kırsal Elif, Hisar, Hasanoğlu ile Sarıtepe mahallelerindeki tarım arazilerine zarar verdi.

Uşak

Sivaslı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, taşkınlar yaşandı.

Sokak ve caddelerde biriken yoğun su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.

Dolu kalınlığı yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Dolu yoğunluğunun olduğu bölgelerde Sivaslı Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.

İş makinelerinin temizlediği yolların kenarlarında dolu yığınlarının oluştuğu görüldü.

Şiddetli dolu nedeniyle bazı tarlalarda ağaçlar ve ürünler zarar gördü.

Tokat

Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Öğleden sonra sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin yanı sıra Artova ilçesinin Çelikli ve İğdir mahalleleri ile Salur, Tuzla, Kunduz ve Kunduzağılı köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililerin, iki ilçede tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.

Kars

Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkisini sürdüren sağanak sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu.

Adıyaman

Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle başta badem olmak üzere, birçok ekili alan zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

Öte yandan dolu, çok sayıda araç ve güneş panellerinde hasara neden oldu.

Ankara

Ayaş ilçesinde sağanak sele neden oldu; evleri su bastı, itfaiye aracı sele kapıldı.

Ayaş ilçesine bağlı Gençali Mahallesi'nde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur sonrası mahallede bazı yollar suyla kaplandı.

İtfaiyeye ait bir kamyon derenin taştığı bölgeden geçerken sele kapıldı. Araçta bulunan şoför Macit Kömürcü ve yanında bulunan belediye personeli son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Selin götürdüğü itfaiye aracı bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, sele kapılan personelin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.