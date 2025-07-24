Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında 10 kişi hayatını kaybetti.
Yangına müdahale eden 24 kişilik ekipten 10'u, alevlerin yön değiştirmesi sonucu yangının içinde kaldı.
BAKAN YUMAKLI: “MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tedavi altındaki 24 kişiden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.
Yumaklı, 14 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Yangında şehit olan isimler şöyle:
Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan.
Yaralı halde ulaşılan 14 kişi, hastanelere kaldırıldı. Kırka Aile Sağlık Merkezi önünde yakınları endişeli bekleyişe başladı.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma başlattığını duyurdu.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Eskişehir ve Afyonkarahisar sınırında çıkan orman yangınında şehit düşen personellerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA analizi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
YAKINLARININ ACI BEKLEYİŞİ
Adli Tıp önünde toplanan şehit yakınları ve arkadaşları gözyaşları içinde beklerken, yetkililerden bilgi almaya çalıştı. İncelemelerin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceği bildirildi.
7 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Aynı bölgede yangın sırasında yaralanan 7 kişinin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.