Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak seçimi kazanırken, AKP'nin adayı Tarık Özünal 15 oy aldı. AKP'nin yaptığı itirazı değerlendiren İdare Mahkemesi, seçimde yürütmenin durdurulmasına ve oylamanın 3'üncü turdan itibaren yeniden yapılmasına karar verdi. 3'ÜNCÜ TURDA KAZANAN ÇIKMADI 37 meclis üyesinin katıldığı 3'üncü tur oylamada AKP'nin adayı Tarık Özünal 19, CHP'nin adayı Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4'üncü tura kaldı. İki parti üyeleri arasında uzun süreli tartışma yaşandı. Tarafları, meclis salonuna gelen polis ekipleri sakinleştirdi. İKİ OY FARKLA SEÇİLDİ Dördüncü tur oylamada Cafer Boyraz 19, Tarık Özünal ise 17 oy aldı; CHP'ye atılan 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla birlikte Cafer Boyraz yeniden Yüreğir Belediye Başkanvekili seçildi. ZEYDAN KARALAR DA TAKİP ETTİ Öte yandan seçimi Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile Ali Demirçalı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, AKP İl Başkanı Mustafa Özkan, CHP İl Başkanı Orhan Bayram da takip etti.

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