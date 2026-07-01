YÜREĞİR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Yüreğir Tapu Müğdürlüğü'nden ilanen tebliğ olunur.



2026/33628 Başvuru (Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi)



Misis Mah. 14626 ada 3 parselin 7322/72991 hissesi, ve Misis Mah. 233 parselin 1/28 hissesi NAZAN SUNAY (T.C. 22792970132), LEYLA TÜMER(T.C. 21358084382), ALİ TÜMER(T.C.21352084500), adına iştraklı olarak kayıtlı iken; ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 16/01/2024 tarihli 2024/91 Esas 2024/126 Karar sayılı veraset belgesine istinaden ALİ TÜMER(T.C.21352084500) vekili CAN KARAKAYA 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanununa eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan iştraklı mülkiyetinin Paylı hisseye dönüştürme işlemi talebinde bulunmuştur.

Bu nedenle yukarıda açıklanan mirasçılar bu ilanın yayın tarihinden itibaren yasal süre içerisinde Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir. Postada (v.s.)olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu ilan Türkiye Genelinde 50.000 üstü ve Genel-İnternet haber sitesinde yayınlanmak üzere düzenlenmiştir.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerinde kayıtlı hisse paylı mülkiyet olarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar tapu kütüğüne tesçil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ olunur.





#ilangovtr Basın no ILN02498736