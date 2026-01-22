Game of Thrones dizisiyle dünya çapında ün kazanan Clarke, bu hafta katıldığı Dear Chelsea podcast’inde, doğuştan gelen ve ailesel olduğu belirtilen damar zayıflığı hakkında konuştu.

Oyuncu, bu rahatsızlık nedeniyle daha önce iki kez beyin kanaması geçirdiğini ve ölümle burun buruna geldiğini hatırlattı. İlk beyin anevrizmasının 24 yaşındayken, dizinin ilk sezon çekimleri tamamlandıktan kısa süre sonra yaşandığını anlattı.

Clarke, “Damarlarımda doğuştan gelen, kalıtsal bir zayıflık var. Eğer bir bebeğim olursa, ‘Hemen bu bebeği MR’a sokun, onda da var mı görelim’ derdim” sözleriyle kaygılarını dile getirdi.

TEDAVİSİ YOK

Rahatsızlığın önlenebilir bir tedavisinin olmadığını belirten oyuncu, yalnızca kan basıncını yükseltecek durumlardan kaçınmaya çalıştığını, uyuşturucu kullanmadığını ve kendini aşırı zorlamadığını söyledi.

İlk beyin anevrizmasını 2011 yılında spor salonunda geçirdiğini anlatan Clarke, üç hafta hastanede kaldığını ve durumunun ciddiyeti anlaşılana kadar HBO’ya bilgi verilmediğini aktardı.

Hastanedeyken çalışmak için kabloları çıkarmaya çalıştığını söyleyen oyuncu, hayatını kurtaran İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) teşekkür etti. Hastaneden çıktıktan sonra morfin kullanarak ilk basın turuna katıldığını ve bu sürecin son derece yoğun geçtiğini ifade etti.

İlk beyin kanamasının ardından afazi yaşayan Clarke, bir süre konuşmakta zorlandığını ve kendi adını bile hatırlayamadığını belirtti. İki yıl sonra ise bir cerrahi müdahalenin ters gitmesi sonucu ikinci bir anevrizma geçirdiğini, bu sefer kanamanın çok daha büyük olduğunu ve kafatasının açılmak zorunda kaldığını anlattı.

Oyuncu, şu anda düzenli olarak doktor kontrolünde olduğunu ve her yıl beyin taraması yaptırdığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Clarke, yaşadıklarını kalıcı bir hasar olmadan atlatabilen çok küçük bir grupta yer aldığını ifade etti.

Clarke ayrıca pandemi öncesindeki çalışma koşullarını da eleştirdi. Covid-19 kapanmalarının, setlerde ilk kez “İyi değilsen bugün çalışmak zorunda değilsin” denildiği dönem olduğunu vurguladı. Kariyeri boyunca ciddi sağlık sorunları ve sakatlıklarla çalışmaya devam ettiğini belirten oyuncu; beyin kanamaları, kırık kaburgalar ve kırık kalça ile çalıştığını söyledi.