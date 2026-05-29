Tokat'ta, yürek yakan olay Erbaa ilçesinde yaşandı. Üç tekerlekli triportör ile gezen ve akraba oldukları öğrenilen 4 genç, Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında durup, selfie çekmek istedi.





FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN SUYA DÜŞTÜLER

Fotoğraf çektirmek için durdukları sırada sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 4 genç Kelkit Çayına düştü. Gençlerden amca çocukları olan Atakan Kale (18) ve Furkan Kale (18) düştükleri sudan kendi imkanları ile kıyıya çıktı.



İlker Parlak (22) ve Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



İtfaiye görevlileri, botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı.