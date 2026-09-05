Cezayir’in El-Beyaz vilayetinin Ghasul beldesinde ailesine ait çiftlikte, 10 yaşındaki Eyüb boş olduğu belirtilen kuyuya düştü. Yaklaşık 40 santimetre çapındaki kuyunun son derece dar olması nedeniyle çocuğa doğrudan ulaşmak mümkün olmazken, ekipler özel ekipmanlarla kurtarma operasyonunu sürdürüyor.

DAR ALAN ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Sivil Savunma İdaresi Medya Direktörü Yardımcısı Nesim Bernavi, yerel basına yaptığı açıklamada, çocuğun çok derin ve dar bir alanda mahsur kalmasının çalışmaları güçleştirdiğini söyledi. Bernavi, operasyonun Eyüb'ün ve kurtarma ekiplerinin güvenliği gözetilerek büyük hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN İKİNCİ KUYU AÇILDI

Kurtarma ekipleri, Eyüb'ün bulunduğu noktaya ulaşabilmek amacıyla mevcut kuyunun hemen yanında paralel bir dikey kuyu açtı. Dikey kazının tamamlanmasının ardından ekipler, yatay bir geçit oluşturarak küçük çocuğun bulunduğu bölgeye ulaşmayı hedefliyor.

Açılan yeni kuyuya bir kurtarma görevlisinin indiği ancak yatay geçidin oluşturulması sırasında çeşitli engellerle karşılaşıldığı bildirildi.

Bölgede toprağın kayalık yapısı da operasyonu önemli ölçüde yavaşlatıyor. Sondaj çalışmalarının ardından Eyüb'ün düştüğü kuyunun herhangi bir boru veya destek sistemiyle güçlendirilmediği, ayrıca kuyunun düz bir yapıya sahip olmadığı belirlendi. Bu durum, çocuğun bulunduğu noktanın kesin olarak tespit edilmesini de zorlaştırıyor.

GÖÇME RİSKİ EKİPLERİ ZORLUYOR

Sivil Savunma İdaresine göre, kuyunun çapının 40 santimetreden fazla olmaması nedeniyle insanların doğrudan kuyuya girerek çocuğa ulaşması mümkün değil.

Bunun yanı sıra bölgede toprağın bazı noktalarda yumuşak, bazı bölümlerde ise sert kaya tabakalarından oluşması kurtarma çalışmalarını daha da riskli hale getiriyor. Ekipler, kaya katmanlarını aşarken meydana gelebilecek göçmeleri önlemek için kazı çalışmalarını kontrollü biçimde gerçekleştiriyor.

Kurtarma görevlileri bir yandan Eyüb'e ulaşmaya çalışırken diğer yandan olası toprak kaymalarına karşı hem çocuğun hem de ekiplerin güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Eyüb'ün sağlık durumuna ilişkin ise şu ana kadar yetkililer tarafından net bir açıklama yapılmadı.