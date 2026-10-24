Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş merkezinde binanın 3'üncü katında mahsur kalan yavru kediyi fark eden sürücü kursu eğitmeni Şahin Tezcan, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tezcan, müdahale sırasında tutunduğu korkuluk demirinin yerinden kopması üzerine dengesini kaybederek yola düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tezcan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AYVALIK’TA TOPRAĞA VERİLDİ
Bekar olduğu öğrenilen Şahin Tezcan'ın cenazesinin bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.