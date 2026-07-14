Mardin'in Nusaybin ilçesi, aynı gün yaşanan iki acı kayıpla sarsıldı. Hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 54 yaşındaki İsmail Dursun'un cenazesinin defnedilmesinden yalnızca birkaç saat sonra annesi Behiye Dursun da yaşamını yitirdi.

Rahatsızlanmasının ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Dursun, yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kan kanseri şüphesiyle tedavi altına alınan Dursun'un, hastanede beyin kanaması geçirdiği ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İsmail Dursun'un cenazesi, defin işlemleri öncesinde ailesi ve yakınlarının vedası için Nusaybin'deki baba evine getirildi. Bu sırada uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatalak olan annesi Behiye Dursun fenalaştı.

İsmail Dursun'un Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verilmesinden yaklaşık üç saat sonra durumu ağırlaşan Behiye Dursun için sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 81 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Behiye Dursun'un cenazesi de Hacılar Mezarlığı'na götürülerek, aynı gün defnedilen oğlunun yanına toprağa verildi. Aynı gün yaşanan anne-oğul kaybı, aile yakınlarını ve mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu.