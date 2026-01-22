Bolu’da 21 Ocak 2025’te kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’in mutfak bölümünde saat 03.18’de yangın çıktı. Alevler, büyük ihmaller nedeniyle bütün binayı sardı. Otel içerisinde ne bir güvenlik önlemi ne de bir çıkış yolu vardı. Korkunç gecede can pazarı yaşandı. İçeride yananlar, dumandan zehirlenenler, can havliyle çaresizce pencerelerden atlayanlar oldu. Tam 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı. 78 kişinin acısı binlere, yüz binlere, milyonlara ulaştı.

İSİMLER YANSITILDI

Facianın 1’inci yıl dönümünde Grand Kartal Otel’de yangının çıktığı gece saat 03.18’de anma töreni düzenlendi. Acının yaşandığı otelin önüne yangında ölenlerin fotoğrafları ile isimlerinin bulunduğu pankart asılarak karanfiller bırakıldı. Otelin duvarına ise yangında yaşamını yitirenlerin isimleri yansıtıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta anma törenine katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Yangında ölenler anısına gökyüzüne dilek balonları bırakıldı.

‘TURİZM BAKANI SORUMLU’

Yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 4 torunu olmak üzere toplamda 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, çok sert açıklamalar yaptı. “Sabrımız tükendi” diyen Gültekin, savcılığın düzenlediği bilirkişi raporunda, birinci derece sorumlun Turizm Bakanlığı olduğunu söyledi. “Ben buradan vicdan sahibi AK Partililere seslenmek istiyorum. diyen Gültekin, şöyle devam etti:

‘NİYE SUSTUNUZ AKP’LİLER’

“Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bir taneniz ‘Ya kardeşim sorumlusun, istifa et. Sorumlular yargılansın’ niye demediniz ya? Benim 40 yıllık yuvam 40 dakikada yok oldu. Turizm Bakanı fink atıyor; fütursuzca, ahlaksızca, merhametsizce, vicdansızca! Sekiz evladımın mezarına hem sabah hem akşam gidiyorum. Bir yıl boyunca, 365 gün hiç aksatmadım. Biz her gün bu acıyı hissederken; bu hadisenin birinci derece sorumlusu Turizm Bakanı, fütursuzca Bodrum kıyılarında elinde viski şişesiyle fink atacak, acımızı paylaşmayacak! Oraya bunu getiren muhafazakar AK Partililer susacak. Hakkımı helal etmem size ne bu dünyada ne öbür dünyada. Bunu böyle bilesiniz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

ONLAR OLMADAN YARGILAMA EKSİK

Abdurrahman Gençbay: “Mızrak çuvala sığmaz hale geldi. Hep söyledik, bu yargılama eksik başladı. Herkes var ama sorumlu olan Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, hatta İçişleri Bakanlığı ve valiler yok. Eksik göremeyen Turizm Bakanlığı kontrolörleri yargılanmadı.”

Aileler Bolu’da yürüyüş düzenledi, Anıtpark’a karanfil bıraktı

Atatürk Anıtı’nı da ziyaret ettiler

Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin anısına sessiz yürüyüş düzenlendi. Yangında yakınlarını kaybedenler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde toplanıp, sessiz şekilde ellerinde otelde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartla Anıtpark’a yürüdü. Anıtpark’ın önüne onlarca kırmızı karanfil çiçeği ve çelenk bırakıldı.

Sessiz yürüyüş Atatürk Anıtı’na çiçekler konularak sonlandı.

Birçok aile, acısı yüzünden anmak için otele gelemedi

Yangında oğlunu kaybeden Ankara 11’inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, kabus gibi bir yıl geçirdiklerini belirtti. Birçok ailenin acısı yüzünden otel önüne gelemediğini söyleyen Gençbay, binaya baktıklarında ayrı bir acı çektiklerini belirtti.

Serpil Gençbay

Gençbay, duygularını şu sözlerle ifade etti: “O gece nasıl bir şey yaşandı? Onu düşünemiyorum bile kabus gibi. Birçok aile çıkamadı buraya. Bizlerin ciğerlerimiz, yüreğimiz her yerimiz yanıyor. Bizler yaşayan ölüler gibiyiz ama bizi ayakta tutan belki de tek şey bu süreçte bütün suçluların tepeden tırnağa ne kadar dahli varsa bu olayın olmasında hepsinin cezasını çekmeleri, onun mücadelesini veriyoruz.”

O gece hayatımız durdu biz artık yaşayan ölüleriz

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’ı kaybeden Rıfat Doğan: “Önce bizi bir yıl acıyla yoğurdular, bizim hayatımızın rengini ve tadını aldılar. Hayat devam ediyor belki ama biz yaşayan ölüleriz. Davadan çıkan karar emsal karar oldu. Şimdi aynı durumu devlet kurumları için de bekliyoruz.”

Faciada oğlu Alp Mercan’ı kaybeden Eray Mercan: “Bazı filmlerde hayat durur ya ben de hayatımızın durduğunu düşünüyorum, bir yılın geçtiğine inanmıyorum. Bugün oğlumun kıyafetleriyle geldim. Onu yaşatıyoruz. Bilekliğini takıyorum, onun montunu giyiyorum. Kıyafetlerini giyiyorum. Onunla birlikte yaşıyoruz.”

Sevgi karanfilleri

Korkunç gecenin birinci yılında, otelin önüne hayatını kaybedenlerin fotoğrafları panoya asıldı. Panonun önüne yüzlerce karanfil bırakıldı.

Dilek balonları

Aileler, mumlar yaktı. Dilek balonlarını yaktıkları ateşlerle gökyüzüne salan aileler, geceyi aydınlattı. Buz gibi havada ailelerin yüreği yandı.

ANMA MESAJLARI

Denetimsizlik ve ihmal

CHP lideri Özgür Özel: “Denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Bizi acılara alıştırdılar

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: “Çeyrek asırlık acıların, kayıpların listesi çok uzundur. Her birine çok üzüldük ama sonra unuttuk. Ve sonra maalesef kanıksadık. Çünkü alıştırıldık! İşte, Kartalkaya faciası. Hiç şüphesiz, o vatandaşlarımız da ihmal, rüşvet, umursamazlık, denetimsizlik ve kuralsızlık sarmalının kurbanlarıdır.”

Ailelere metanet diliyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir. Vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine metanet diliyorum.”

Artık suçlular korunmasın

SAADET Partisi Başkanı Mahmut Arıkan: “301 madencimizin can verdiği Soma’da hesap sorsaydınız, Çorlu tren faciası yaşanır mıydı? Çorlu’da hesap sorsaydınız, Kartalkaya yaşanır mıydı? Kartalkaya’da hesap sorsaydınız, Dilovası fabrikasındaki facia yaşanır mıydı?”

Kolay ölümler bitmeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Kartalkaya’da yangın felaketinde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Kolay ölümler ülkesi olmaktan kurtulmamız, bu tip felaketlerden ders çıkarmamızla mümkündür. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın.”

Hesap vermeleri şart

ABB Başkanı Mansur Yavaş: “Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, acılarını hâlâ yüreğinde taşıyan ailelerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Unutmadık, unutturmayacağız. Bir daha yaşanmaması için sorumluluk da hesap verme de şarttır.”

Kaza değil rant hırsı

TÜRK Tabipler Birliği: “Kartalkaya bir kaza değildir. Rant ve kar hırsının insan yaşamının önüne konulmasının, bilimsel ve teknik gereklilikler ile kamusal denetimin bilinçli biçimde yok sayılmasının sonucudur. Önlenebilir ölümler göz göre göre işlenmiş cinayetlerdir!”