Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çamoba köyü yakınlarında meydana geldi dün saat 14.30 sıralarında bölgedeki tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Alevleri söndürmek amacıyla bölgede hızlıca çalışma başlatıldı. Yangına havadan beş uçak ve iki helikopter; karadan ise 11 arazöz ile üç itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda yangın saat 16.00 sıralarında başarıyla kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmaları esnasında denizden su alan uçaklardan biri, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekrar havalanmakta zorluk çekti. Deniz yüzeyinde bir süre ilerleyen ancak havalanamayan uçak, görevli ekipler tarafından güvenli bir şekilde kıyıya yanaştırıldı. Uçağın denizden kalkış yapamadığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.