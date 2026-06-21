Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Menderes Samancılar, sağlık durumuyla sevenlerini endişelendirdi.

"Asmalı Konak", "Sıla", "Asi", "İnci Taneleri" ve "Ayrılık da Sevdaya Dahil" gibi birçok başarılı yapımda rol alan usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastanede olduğunu duyurdu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

72 yaşındaki Samancılar'ın hastane odasından yayınladığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun ameliyat geçirdiği öğrenilirken, paylaşımı hayranlarını endişelendirdi.

Ancak usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi. Samancılar'ın durumunun iyi olduğu ve korkulacak bir durum bulunmadığı belirtildi.

SANAT CAMİASINDAN DESTEK MESAJLARI

Menderes Samancılar'ın sağlık haberinin duyulmasının ardından sinema dünyasından çok sayıda dostu ve hayranı geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Uzun yıllardır Türk sinemasında önemli yapımlarda yer alan usta oyuncunun sevenleri, sosyal medyada sağlık dileklerini iletti.





MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Menderes Samancılar, oyunculuğun yanı sıra senarist ve yazar kimliğiyle de tanınıyor.

1974 yılında bir fotoroman yarışmasında birinci olarak sanat hayatına adım atan Samancılar, Türk sineması ve televizyon dünyasında çok sayıda projede rol aldı.