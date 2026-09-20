Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki yemekhane, kantin, berber, kuaför, terzi ve fotokopi, kırtasiye gibi işletmeler için 16 Temmuz’da ilan yayımladı. Başvurular 20 Temmuz’da başladı, 29 Temmuz’da sona erdi.

İHMAL AÇLIK GETİRDİ

Ancak üniversitelerin ve yurtların açılış tarihleri belli olmasına rağmen ihale süreci 53 gündür sonuçlandırılmayınca yemekhane ve kantinler başta olmak üzere temel hizmetler eğitim dönemine yetişmedi.

Bu ihmal yüzünden yurtlara yerleşen öğrencilerin yemeksiz kaldığı, özellikle mali durumu zayıf öğrencilerin ciddi sıkıntı yaşadığı belirtildi. Sorun yaşanan yurtlarda çözüm için çevredeki KYK yurtlarından yemek gönderilmeye çalışıldı. Ancak bu kez de hizmet veren yurtların mutfak kapasitesi zorlandı.

SORUN HEMEN BİTMEZ

Üstelik işletmecilerin belirlenmesi halinde de sorunun hemen bitmeyeceği, sözleşme, devir-teslim, temizlik, personel temini ve mutfak ekipmanlarının hazırlanması gibi süreçler tamamlanıncaya kadar mağduriyetin devam edeceği bildirildi.

Üniversitelerin açılış tarihi belli olduğu halde, işletmelerin hazır edilmemesine velilerden, “Çocuklarımız neden yemeksiz bırakıldı?” tepkisi geldi.

‘Ücretsiz yemek hakkımızı alacağız’

İstanbul Üniversitesi yönetimi, 2026-2027 akademik yılı öncesinde yemekhane ücretlerine yüzde 34. 62 zam yaparak bir öğün fiyatını 70 TL’ye çıkardı. Zamla karşılaşan öğrenciler, fahiş fiyata ve niteliksiz yemeğe tepki göstererek, “Parasızlık yüzünden öğün atlıyoruz. Ücretsiz beslenme ve barınma hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Okulun 17.7 Milyar TL bütçesi var ama öğrenci aç bırakılıyor” dedi.