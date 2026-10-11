Harcın yeni yılda ise 1550 lirayı bulması bekleniyor. Her yıl ortalama 13 milyon kişi yurt dışına gittiği hesaba katıldığında ise bu harçtan elde edilen gelir 15 milyar lirayı buluyor.

HARÇ, ‘HARAÇ’ OLDU

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da harcın kaldırılması için TBMM’ye yasa teklifi verdi. Bankoğlu, “Harç bir hizmet karşılığında ödenen paradır. Yurt dışına çıkışta vatandaşa sunulan kamusal hizmet yok. Bu harç da ‘haraç’ haline dönüştü” dedi. Yurt dışına çıkış harcı uygulaması 1 Ağustos 2001’de başladı, harç bedeli 50 dolar karşılığı Türk Lirası’ydı. Harç 1 Nisan 2007’de 15 liraya düşürüldü. Ağustos 2019’da 70 lira olan harç bedeli, 2024’te 500 liraya, 2025’te 710 liraya, 2026’da 1250 liraya çıktı.