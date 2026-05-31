Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bir sitede oturan Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç. tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Derya Ç'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.