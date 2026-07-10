Türk tüketicilerinin yurt dışındaki alışveriş harcamaları rekor kırmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, mayıs ayında yerli kredi kartlarıyla yurt dışında yapılan fiziki harcamalar 93 milyar 64 milyon liraya yükselirken, işlem sayısı da 52,1 milyonla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

BİR YILDA YÜZDE 67 ARTTI

Ekonomim'in BKM verilerinden derlediği habere göre, hem harcama tutarı hem de işlem adedi tarihi zirveyi gördü. Verilere göre, yerli kartlarla yurt dışında yapılan fiziki harcamalar nisan ayındaki 75,7 milyar liradan mayısta 93,1 milyar liraya çıkarak aylık bazda yaklaşık yüzde 23 arttı.

Yıllık karşılaştırmada ise artış daha dikkat çekici oldu. 2025 Mayıs ayında 55,7 milyar lira olan harcama tutarı, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 67 yükseldi. Aynı dönemde işlem sayısı da 40,4 milyondan 52,1 milyona çıktı.

YABANCILARIN TÜRKİYE HARCAMASI AYNI HIZDA ARTMADI

Buna karşılık yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan alışverişlerde artış daha sınırlı kaldı. Geçen yıl mayısta 41 milyar lira olan harcama tutarı, bu yıl aynı dönemde 48,4 milyar liraya yükselerek yaklaşık yüzde 18 arttı.

İşlem adedi ise 10,3 milyondan 11,5 milyona çıkarak yüzde 11,6 artış gösterdi. Böylece Türk tüketicilerinin yurt dışındaki harcamalarının, yabancı ziyaretçilerin Türkiye'deki alışveriş harcamalarından daha hızlı büyüdüğü görüldü.

YÜKSEK FİYATLAR ALIŞVERİŞ TERCİHİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle özellikle hazır giyim, ayakkabı, kozmetik ve elektronik ürünlerinde fiyatların döviz bazında da yükselmesi, turistler açısından Türkiye'nin fiyat avantajını azaltırken, Türk tüketicilerini de alışveriş için yurt dışına yöneltiyor.

Uzmanlar, bu eğilimin Türkiye'nin uzun yıllardır sahip olduğu "uygun fiyatlı alışveriş ülkesi" algısını zayıflattığına dikkat çekiyor.

ONLINE ALIŞVERİŞTE DE ARTIŞ SÜRDÜ

Habere göre, yurt dışından yapılan internet alışverişlerinde 30 avroluk gümrük muafiyetinin kaldırılması da talebi yavaşlatmadı.

BKM verilerine göre, yerli kartlarla yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan harcamalar 2025 Mayıs ayında 29,2 milyar lirayken, 2026 Mayıs ayında 43,6 milyar liraya yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 49'luk artış anlamına geliyor.

Aynı dönemde yabancı kartlarla Türkiye'deki internet sitelerinden yapılan alışverişler ise 15,9 milyar liradan 19,5 milyar liraya çıkarak yaklaşık yüzde 23 arttı.

EN FAZLA HARCAMA HİZMET VE SEYEHAT SEKTÖRÜNDE

BKM'nin sektörel verilerine göre, yerli kartlarla yurt dışındaki online harcamalarda ilk sırayı 17,2 milyar lirayla hizmet sektörü aldı. Bunu 9 milyar lirayla seyahat acenteleri ve taşımacılık, 2,7 milyar lirayla konaklama ve 1,6 milyar lirayla havayolu harcamaları izledi.

Perakende tarafında ise elektrik-elektronik ürünlerine 1,8 milyar lira, giyim ürünlerine ise 1 milyar lira harcama yapıldı.

Yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan online alışverişlerde ise en yüksek harcama kalemleri havayolu, konaklama ve seyahat hizmetleri olurken, perakende harcamalarının yerli tüketicilerin yurt dışındaki alışverişlerinin oldukça gerisinde kaldığı görüldü