Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,75, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,66, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,17 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,21, imalatta yüzde 33,36 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarda yüzde 32,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,46, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,98, enerjide yüzde 144,5, sermaye mallarında yüzde 21,08 artış hesaplandı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,29, imalatta yüzde 0,76 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 1,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,5, enerjide yüzde 2,45, sermaye mallarında yüzde 0,43 artış, dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 1,57 azalış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: