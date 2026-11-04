ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından alınan acil durum kararı, Türkiye dahil dünya genelinden ABD’ye yapılacak tüm uluslararası uçuşları kapsıyor. 3 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni karar doğrultusunda, Türk Hava Yolları başta olmak üzere Türkiye çıkışlı ABD seferlerinde yolcuların uçağa kabul edilmeden önce son 21 güne dair detaylı bir seyahat teyidi vermesi artık zorunlu oldu.

TRANSİT GEÇİŞ YAPANLARA BİLE 21 GÜN KURALI UYGULANACAK

Uygulamanın merkezinde, Orta Afrika’da binlerce can kaybına yol açan ve komşu ülkelere yayılan ölümcül Bundibugyo virüsü (Ebola) salgını yatıyor. CDC verilerine göre yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 10 bini, can kaybı ise 5 bini aşmış durumda. Salgının hava yoluyla taşınmasını engellemek amacıyla getirilen kural, standart bir tatil sorgulamasının çok ötesine geçiyor.

UÇAĞA ADIM ATILMASI BİLE YASAKLANDI

Son 21 gün içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden aktarmalı geçen, havalimanı terminalinden veya uçaktan adım dahi atmayan transit yolcular bile ülkeyi fiilen ziyaret etmiş sayılıyor. Resmi bir muafiyeti bulunmayan ve bu bölgede herhangi bir şekilde bulunmuş olan kişilerin, ülkeden ayrıldıkları tarihin üzerinden tam 21 gün geçmeden, yani en erken 22. günde ABD uçağına adım atmasına dahi izin verilmiyor. Bu katı zorunluluk Türk vatandaşlarının yanı sıra Green Card sahipleri, Amerikan vatandaşları ve kabin ekipleri için de istisnasız biçimde uygulanıyor.

YANLIŞ BEYAN EDENLERE PARA VE HAPİS CEZASI VERİLECEK

CDC, uçuş öncesi doldurulan dijital veya basılı formlarda eksik ya da yanıltıcı bilgi vererek engeli aşmaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu. Resmi duyuruda, formda kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan yolcuların ağır adli para cezalarının yanı sıra doğrudan hapis cezası yaptırımıyla karşılaşacağı açıkça vurgulandı.

SEYAHAT GEÇMİŞLERİNİ EKSİKSİZ BİLDİRMEK ZORUNLU

Havalimanlarındaki havayolu yer hizmetleri personeline de tavizsiz denetim talimatı iletildi. Formu imzalamayı reddeden ya da beyanı sisteme onaylatamayan hiçbir yolcu İstanbul veya diğer çıkış noktalarında uçağa kabul edilmeyecek. Şirketler doldurulan tüm bu seyahat beyannamelerini en az 42 gün boyunca arşivleyerek Amerikan federal makamlarının olası denetimine sunmakla yükümlü kılındı. Türkiye’den ABD’ye iş, turizm veya eğitim amacıyla gidecek yolcuların biniş işlemlerinde kapıda kalmamak adına seyahat geçmişlerini eksiksiz bildirmeleri ve havalimanına her zamankinden çok daha erken gitmeleri gerekiyor.