Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden nakit ruble çıkarılmasına ilişkin kuralları sıkılaştıran yeni kararnameyi imzaladı. Düzenlemeyle birlikte belirli ülkelere seyahat eden kişilerin beraberinde götürebileceği nakit ruble miktarına sınır getirildi.

Yeni karara göre Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'a seyahat eden gerçek kişiler, ülkeden en fazla 1 milyon ruble nakit çıkarabilecek.

Tüzel kişiler ve bireysel girişimciler açısından ise daha katı bir uygulamaya gidildi. Bu kişiler için nakit ruble çıkışına, miktar gözetilmeksizin tamamen yasak getirildi.

Belirlenen sınırı aşan ya da düzenlemeye aykırı hareket eden kişilerin taşıdığı paraya el konulabileceği bildirildi.

AMAÇ KAYIT DIŞI PARA ÇIKIŞINI ÖNLEMEK

Düzenlemenin temel hedefleri arasında kayıt dışı sermaye çıkışının engellenmesi ve "kart turizmi" olarak adlandırılan finansal işlemlerin sınırlandırılması bulunuyor.

BFM'e konuşan uzmanlara göre, Rusya'dan çıkarılan nakit rubleler bazı komşu ülkelerde dövize çevriliyor. Daha sonra bu paraların Visa veya Mastercard gibi uluslararası ödeme sistemlerine bağlı kartlara aktarılması, yaptırımların aşılmasına yönelik alternatif bir yöntem olarak kullanılıyor.

AEB ÜZERİNDEN PARA TAŞINMASINA DA SIKI DENETİM

Ortak gümrük alanına sahip AEB ülkeleri üzerinden gerçekleştirilen kayıt dışı para transferleri de yeni düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Böylece ülkeler arasındaki transit geçişler kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen para transferlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YÜKSEK MİKTARDA PARA İÇİN BELGE ŞARTI

1 milyon rublelik sınırın üzerinde nakit çıkarmak isteyen kişilerin, paranın yasal kaynağını belgelemeleri gerekecek. Bu kapsamda banka hesap dökümleri gibi resmi belgelerin ibraz edilmesi istenecek.