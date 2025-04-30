Belce ÖRÜ

Bir dönem ‘Vizesiz Avrupa’ hayali kurduran AKP iktidarı bunu da başardı. Turizmin yanı sıra, iş, sağlık, spor, kültür ya da eğitim için ABD ve Avrupa’ya gitmek isteyenlerden vize alamayanların oranı yüzde 70’leri geçti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği vize başvurularını askıya alırken İstanbul Başkonsolosluğu da 2027’ye randevu veriyor. Avrupa ülkeleri ise en az 6-7 ay sonrası için başvuru günü belirliyor. SÖZCÜ’nün acente yetkililerinden aldığı bilgiye göre Türkiye’den Almanya’ya gidip de yurda geri dönmeyen kişi sayısı artınca Schengen için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye geriledi. Vatandaş, vize için randevu alamamaktan dolayı isyan etti.

‘BÖYLE DÖNEM YAŞAMADIK’

Bayram ve yaz tatilini ücretsiz halk plajları, Türkiye’ye yakın ve çok daha ucuz olduğu için Yunanistan’da geçirmek isteyen vatandaşlar vize almak için uğraşırken yaşlandı. Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “25 yıldır bu işle uğraşıyorum, böyle bir dönem hiç yaşamadık” dedi ve şunları söyledi: “En büyük sorun Büyükelçilik ve Konsoloslukların vize işlemlerini devrettiği firmalardan randevu almak. İnternet üzerinden randevu açılınca hemen doluyor, aylar sonraya gün atıyor, randevular da satılıyor. Seyahat acenteleri de zorda, vize alamıyorlar, turlar iptal ediliyor. Vize bedelleri, kargo ücreti, hizmet bedeli derken 250 Euro’ya kadar çıkıyor, elçilik vize vermezse bu para yanıyor. Randevu alınıp başvuru yapılsa ve elçiliklere tüm evraklar eksiksiz verilse dahi ret oranları yükseliyor. Artık randevular bile satılıyor. Birçok uluslararası kongre için bile Türklere vize verilmiyor. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya gibi ülkelerden çok zor vize alınıyor.”

‘Son durak Kapıkule oldu’

CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer vize sorunu konusunda SÖZCÜ’ye “Türk vatandaşlarına yaşatılan vize çilesi büyüyor. Bu iktidar döneminde Türk vatandaşları Kapıkule’nin ötesine çıkamaz hale geldi. 85 milyon adeta yurt dışı çıkış yasaklısı oldu” dedi. İktidara yakın medyada yer alan habere göre de Türk şirketler ve çalışanları için Schengen vizesi başvurularında, şirketlerin son 3 aylık banka harcama dökümleri artık zorunlu evrak statüsünde bulunduruluyor.

Parası olan İngiltere’ye koşuyor

İngiltere diplomatik pasaporta vize şartı getirirken, günlük randevu sayısını acenteli ücretli başvurularda 650’den 850’lere kadar çıkarttı. 6.000 pound ödeyen, banka hesabı şişkin olan vatandaşlar bir sonraki güne randevuyu kaptı. İngiltere’ye gitmek isteyen çoğunluğun çocuğu oradaki okullarda okurken, Almanya’ya vize almak için başvuruda bulunanların çoğunu ise çalışmak için Türkiye’den göç eden gençler oluşturdu. Öte yandan 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya’nın, Schengen Bölgesi’ne tam üyeliği başlamış oldu. Fakat bu ülkelerde vize randevusu almak kolay değil.