Türkiye'de maddi sıkıntılar ve hayat pahalılığı nedeniyle yurt dışında adil ve liyakatli bir yol tercih eden geçler, gidecekleri ülkede daha az zorlanmak için o ülkenin dilini öğrenmek için kurslara gidiyor.

Bazı kurs çeşitli kampanyalar düzenlerken İstanbul'da faaliyet gösteren bir işletme, yaptığı tanıtımda Almanya'ya işçi olarak gitmek isteyenlere vize ve iş bulma garantisi sunduğunu iddia etti.

BAŞARILI OLDU AMA GİDEMEDİ

Ancak kursa katılan bir kişi, tüm eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayıp gerekli ücretleri ödemesine rağmen Almanya'ya gitme fırsatını bulamadı.

Bunun üzerine gelen şikayetle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, dil kursunu mercek altına aldı.

Yapılan incelemede dil kursunun, Almanca A2 seviyesinde dil eğitimi ve Almanya'da çalışma vaadi yaptığı reklamda herhangi bir şarta yer vermediği tespit edildi.

Kurul bu nedenle, şirketin reklamlarda vaat ettiği iş bulma ve vize garantisinin yanıltıcı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Buna göre firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, reklamların durdurulması kararı da alındı.