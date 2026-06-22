Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala kara yolu üzerinde şüphe üzerine C.E. yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan incelemelerde, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları değerlendirilen FETÖ/PDY şüphelileri S.A.Ç., B.D. ve sürücü C.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ile C.E., çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.