Operasyon, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, Keşan-İpsala kara yolu üzerinde İ.D. yönetimindeki aracı durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü ve organizatör olduğu belirtilen İ.D.'nin, "kasten yaralama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dosyalarının bulunduğu tespit edildi.

Araçta bulunan H.G., H.D., S.K.D. ve ihraç jandarma çavuşu V.D.'nin "FETÖ/PDY üyeliği" suçlamasıyla istinaf aşamasında dosyalarının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan aranan ihraç Sayıştay başdenetçisi M.A.'nın Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, ihraç ÖSYM uzmanı M.G.'nin ise Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından arandığı öğrenildi.

Toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.