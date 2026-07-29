Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan fenomen Ana Petcu, Paris'e taşındıktan sonra soyadının Fransızcada çağrıştırdığı anlam nedeniyle yaşadığı zor anları takipçileriyle paylaştı. Gözyaşları içinde konuşan fenomen, bu durumun günlük hayatını beklediğinden çok daha fazla etkilediğini söyledi.

Ana Petcu, kendi ana dilinde soyadının normal şekilde telaffuz edildiğini ancak Fransızcada farklı bir çağrışım oluşturduğunu anlattı. Fenomen, Fransızcada soyadının kaba ifadeleri çağrıştırdığını ve bu nedenle insanların kendisiyle sık sık alay ettiğini belirtti.

Paylaşımında, Paris'e taşınmadan önce kimsenin kendisini bu konuda uyarmamasına sitem eden Petcu, "Bunu bana neden kimse söylemedi?" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"BANA FARKLI LAKAPLAR TAKTILAR"

Fenomen, yalnızca soyadının çağrıştırdığı anlam nedeniyle değil, benzer telaffuzlar üzerinden de çeşitli lakaplarla anıldığını söyledi. İnsanların soyadını farklı kelimelerle ilişkilendirerek kendisiyle dalga geçtiğini ifade eden Petcu, bunun zaman zaman moralini bozduğunu anlattı. Petcu, "Yani Fransızcada adın anlamı Ana kıçı kıran, hatta osuruklu kıç demek oluyor. Birkaç kez aldığım bir diğer eleştiri de Ana Petit Cul'dü, insanlar küçük kıç anlamına gelen petit cul duyuyorlardı" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bu durumun sosyal çevresinde de sık sık espri konusu olduğunu belirten fenomen, videoda bu yorumlara mizahi bir dille yanıt verdi.

"SOYADINI ÖDÜNÇ ALABİLİRİM"

Videonun ilerleyen bölümünde yaşadığı durumu esprili bir şekilde değerlendiren Petcu, evlilik konusunda istekli biri olmadığını ancak yalnızca farklı bir soyadına sahip olabilmek için "birinin soyadını ödünç alabileceğini" söyleyerek takipçilerini güldürdü.

Kendisine yönelik fiziksel görünümüyle ilgili yapılan yorumlara da değinen fenomen, bunların gerçeği yansıtmadığını savundu ve kendisini mizahi ifadelerle savundu.

"PARİS HENÜZ BİTMEDİ"

Tüm yaşadıklarına rağmen Paris'ten vazgeçmeye niyetli olmadığını belirten Ana Petcu, paylaşımını iddialı sözlerle tamamladı. "Paris, seninle işimiz bitmedi. Bu daha başlangıç." diyen fenomen, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen mücadeleyi bırakmayacağını ifade etti. Video kısa sürede binlerce kez izlenirken, sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya hem şaşkınlık hem de mizahla yaklaşan yorumlarda bulundu.