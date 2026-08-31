Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya gitti.

Oğul Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldığı, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığı öğrenildi.

SIFIR ÇALIŞAN, SIFIR CİRO...

Sıfır çalışanı ve cirosu olan şirkete Türkiye'den gönderilen paranın kaynağı ise henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA: ALMAN VATADAŞLIĞI ALMAK İÇİN...

Yaşanan gelişmelerin ardından Gökçek'ten açıklama geldi. TV100'deki programda yandaş yazar Sinan Burhan, Gökçek ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Gökçek'in, oğlu Ahmet ve çocuklarının, Almanya'dan vatandaşlık almak için şirket kurup daire aldıklarını belirtti. Gökçek'in, bu paranın bir kısmının ödendiğini geri kalan kısmı içinse kredi çekildiğini söylediğini vurguladı.