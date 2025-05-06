Son yıllarda uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan ihracatçılar, daha karlı sektörlere yönelmeye devam ediyor.
Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre; geçtiğimiz yıl Türkiye, lavaş (tortilla) ekmeği ihracatında 107 milyon dolar seviyelerine ulaşırken, sektörde yaşanan talep artışı birçok firmanın iştahını kabarttı.
DEV FİRMALAR KOLLARI SIVADI
Küresel ölçekli talebin arttığı lavaş ekmeğinin üretimi için özellikle dev un firmalarının peş peşe sıraya girdiği görülürken, Türkiye'den ihraç edilen ürünlere en yoğun talep Orta Doğu, Avrupa ve ABD pazarından geliyor.
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden elde edilen verilere göre geçen yılın ilk üç ayında 25.9 milyon dolar lavaş ekmeği ihracatı gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 33,6 artışla 34,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk çeyreğinde Almanya, Irak ve ABD ihracatında önemli artışlar yakalandı. Diğer yandan, lavaş ekmeğe olan talebin artmasıyla un sektörünün önde gelen firmalarının da bu yönde yatırımlar yaptıkları belirtiliyor.
6 AYLIK RAF ÖMRÜ, YAYGINLAŞMASINA NEDEN OLUYOR
Son yıllarda dünyada lavaş ekmeğe olan ilgi hızla artarken, özellikle Almanya, Amerika ve Ortadoğu pazarından gelen talep dikkat çekiyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Global24’ün kurucusu Remzi Tosun, lavaşın kökeninin Meksika mutfağına dayandığını ancak dünya genelinde hızla yayıldığını ifade etti. Tosun, ekmek sektöründe yeni bir alan olan lavaşın her geçen yıl daha fazla talep gördüğünü belirterek, “Son 3 yıldır ciddi bir büyüme gözlemliyoruz. Talep her yıl artıyor. Şu anda birlikte çalıştığımız üreticinin kapasitesi yetmediği için yeni üretici arayışına başladık” dedi.
Firma olarak Balkan ülkelerinde zincir restoranların yanı sıra zincir marketlerle özel marka (private label) ürün gönderdiklerini söyleyen Tosun, Balkanlarda birçok ülkeye lavaş ekmeği ihraç ettiklerini bildirdi. Lavaş ekmeğin 6 ay raf ömrüne sahip olduğunu ve oda sıcaklığında muhafaza edilebildiğini söyleyen Tosun, bu özelliğin ürünün yaygınlaşmasında etkili olduğunu vurguladı.
Tosun, “Eskiden sadece HORECA sektöründe (otel, restoran, kafe) yer alan ürünler artık ev mutfaklarına da girdi. Daha önce restoranların kendi fırınlarında pişirdiği ürünler, şimdi hazır olarak temin ediliyor” diye konuştu. Türkiye’nin lavaş üretiminde bölge ülkeleri için önemli bir tedarikçi haline geldiğini ifade eden Tosun, Balkanlarda birçok büyük restoran zincirinin lavaş ihtiyacını Türkiye’den karşıladığını, bu alanda üretim yapan firmaların sayısının da arttığını belirtti.
DEV FİRMALAR LAVAŞ ÜRETMEK İÇİN KUYRUKTA
Sektöre büyük un firmalarının da yatırım yaptığını aktaran Tosun, bu yatırımların çoğunun sessizce yapıldığını söyledi. Lavaş üretiminin çok büyük sermaye gerektirmediğini ifade eden Tosun, üretim ve paketleme makinelerine yatırım yapılarak tamamen otomatik sistemlerle üretim yapılabildiğini iletti. Lavaşın özellikle israfı da azalttığını vurgulayan Tosun, “Lavaşı dolapta saklanabilir ve içinden ihtiyacı kadarını alabiliyor. Aileler, yalnız yaşayanlar ve öğrenciler için ideal bir ürün haline geldi.
Lavaş ekmeği dönercilerde 10 santimetrelik boyutlarda kullanılırken, ev tipi tüketimde en çok 25 santimetrelik ürünler rağbet görüyor. En fazla tercih edilen ürünler 6’lı, 8’li ve 10’lu paketler olarak öne çıkıyor. Yalnızca ihracat değil, iç pazarda da büyüme yaşanıyor. Artık zincir marketlerin raflarında 6-7 farklı lavaş markası yer alıyor. Ürün çeşitliliği arttı. Meksika ve Amerika pazarında olduğu gibi Türkiye’de de lavaş çeşitleri genişlemeye başladı” açıklamasında bulundu.
İLK SIRADA ALMANYA VAR
Geçen yıl Türkiye’den lavaş ekmeği ihracatının 106,9 milyon dolar olarak yer aldığını kaydeden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, 2024 yılında en çok ihracat gerçekleştirilen beş ülkenin Almanya, ABD, Irak, Rusya ve Hollanda olduğunu aktardı.
Türkiye’den lavaş ekmek talebinin tercih edilmesinde etkili olan etmenlerin fiyat ve kalite olduğuna vurgu yapan Taycı, “Türkiye’de modern üretim tesisleri var. Geleneksel üretim yöntemleri ile endüstriyel hijyen standartları birleştiriliyor. Un üretimimiz olduğu için maliyetler daha düşük. Ayrıca lavaş (tortilla) ekmeği teknolojisiyle de çok uyumlu bir ülkeyiz. Lavaş ekmeğin özellikle Avrupa, Ortadoğu ve ABD’de yoğun ilgi görüyor. Dolayısıyla lavaş ekmeğinin tercih edilmesiyle çok fazla yeni yatırım var. Bir taraftan da firmalarımız yeni pazarlar arayışları kapsamında fuarlara katılıyor" diye konuştu.
Lavaş ekmeği ambalaj üreticileri talebin her geçen gün arttığını kaydederek, daha önce (tortilla) lavaş ekmeği üretimi yabancı makinelerle yapıldığını ve son 2-3 yıldır Türkiye’deki makine üreticilerinin de bu alana yönelmesiyle daha ulaşılabilir olduğunu belirtiyor. Makinelerin yerlileştirildiğini belirten ambalaj üreticileri, “Yerli makineyle beraber un üreticileri de bu alanda ihracat olanağını kovalamak istediler. Birkaç tane büyük un üreticisi lavaş ekmeği üretimine girdi ve üretim kapasitesi de arttı. Ambalaj talebi de artarak devam ediyor” ifadelerini kullandılar.