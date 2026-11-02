Yurt dışı seyahatlerinden dönen vatandaşların bavullarında taşıdıkları eşyaların gümrük vergisine tabi tutulup tutulmayacağı tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek adına gümrük mevzuatındaki ayrımı ayrıntılarıyla paylaştı.

KİŞİSEL GİYİM EŞYASINA 430 EURO SINIRI İŞLEMİYOR

Yolcuların kendi ihtiyaçları doğrultusunda getirdikleri kıyafetler için herhangi bir parasal sınırın söz konusu olmadığını belirten Bekir Kaplan, kişisel eşyaların doğrudan muafiyet altında bulunduğunu şu sözlerle aktardı:

"Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir.

Kişisel kıyafetlerde 430 Euro sınırı uygulanmıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır."

HEDİYELİK EŞYADA PARASAL LİMİT VE YAŞ KRİTERİ

Kişisel kullanım kapsamına girmeyen hediyelik eşyalar için belirlenen tavan tutarlara dikkat çeken Kaplan, mevzuatın getirdiği yaş ve tutar kısıtlamalarına dair şu ayrıntılara yer verdi:

"430 Euro'luk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. Aynı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 Euro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 Euro'dur.

Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır."