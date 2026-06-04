Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı ve vergi dünyasında önemli değişiklikler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere büyük vergi avantajı yapılacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, şartları karşılayan kişilerin yurt dışı kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak.

YURT DIŞI KAZANÇLARINA 20 YILLIK VERGİ MUAFİYETİ

Yeni kanun kapsamında varlık barışından yararlanmak isteyenler için belirli şartlar aranacak. Türkiye'de yerleşik sayılan gerçek kişilerin, bu statüyü kazanmadan önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması gerekiyor. Bu şartı sağlayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar, tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

VARLIK BARIŞINDA SON BAŞVURU TARİHİ

Düzenlemeye göre gerçek veya tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bu süre içinde bildirimi yapılan ve Türkiye'ye getirilen varlıklarla ilgili olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı gerçekleştirilmeyecek.

TAKSİT SÜRELERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Kanunla birlikte amme alacaklarının tahsilat sürecinde de mükelleflere kolaylık sağlandı. Amme alacağına ilişkin tecillerde daha önce azami 36 ay olan taksit süresi, yeni düzenlemeyle birlikte 72 aya yükseltildi. Bununla birlikte, teminatsız tecil tutarı sınırı da 1 milyon liraya çıkarılarak esnetildi.

İSTANBUL FİNAN MERKEZİ'NE TEŞVİK

Yeni vergi paketi, İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel ölçekte daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. İFM'de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca bu kuruluşların açılış ve izin süreçlerindeki finansal faaliyet harçları muafiyeti de 5 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Nitelikli hizmet merkezlerine yönelik de yeni bir adım atıldı. Bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli personelin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak.