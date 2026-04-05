Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumunun büyük ölçüde bulutlu olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı (Zonguldak hariç), ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yağış bekleniyor. Bunun yanında Balıkesir’in doğu kesimleri ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK ŞEKLİNDE YAĞACAK

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, kıyı Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı noktalarında gök gürültüsünün eşlik edebileceği ifade ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda ise yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar biçiminde olabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıkların Ege kıyıları ile Trakya’da birkaç derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir’in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı