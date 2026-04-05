Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumunun büyük ölçüde bulutlu olması öngörülüyor.
Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı (Zonguldak hariç), ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yağış bekleniyor. Bunun yanında Balıkesir’in doğu kesimleri ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK ŞEKLİNDE YAĞACAK
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, kıyı Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı noktalarında gök gürültüsünün eşlik edebileceği ifade ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda ise yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar biçiminde olabileceği belirtiliyor.
Sıcaklıkların Ege kıyıları ile Trakya’da birkaç derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir’in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı